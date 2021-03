Antonella Ferrari ospite stasera a Sanremo 2021 | lei è più forte della malattia

(Di giovedì 4 marzo 2021)sarà sul palco dipronta a dare ancora una volta forza a chi come lei deve affrontare la vita di tutti i giorni contro unacome la sclerosi multipla. La forza, il sorriso, il coraggio e le stampelle colorate, sono i suoi segni distintivi ma in tanti la ricordano tra i protagonistisoap Centrovetrine. Poco fa sul suo profilo Instagramha postato la sua stampella a fiori, decorata per l’occasione: “Una stampella che festeggia. Evviva i fiori!”. Ai suoi fan anticipa che questa sera la vedremo sul palco del teatro Ariston con un abito spaziale, un abito di Antonio Riva. Più di tutto l’attrice e scrittrice porterà un estratto del suo spettacolo ...

Corriere dell'Umbria

E ancora: Valeria Fabrizi e, attrice testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Ecco l'elenco dei cantanti e i brani che canteranno: Aiello - 'Gianna' (Rino Gaetano) ...Tra gli ospiti, Sinisa Mihajlovic , Donato Grande , Valeria Fabrizi ,. Ritorna sul palco anche Zlatan Ibrahimovic dopo la partita disputata ieri sera. Ad aprire la serata l'omaggio ...Antonella Ferrari sarà sul palco di Sanremo 2021 pronta a dare ancora una volta forza a chi come lei deve affrontare la vita di tutti i giorni contro una malattia come la sclerosi multipla. La forza, ...Ascolti in calo per la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, seguita complessivamente da 7 milioni 586 mila, con uno share del 42,1%. Il picco d'ascolto è stato alle 21.46 con ...