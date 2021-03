A marzo le offerte di lavoro nel digitale viaggiano sul cloud (Di giovedì 4 marzo 2021) Selezione al lavoro vettore da pikisuperstar – it.freepik.comIl 36% delle professioni attuali sono destinate a crescere nei prossimi dieci anni, ma le buone pratiche come upskilling, reskilling e formazione di competenze adeguate nei giovani che entrano sul mercato del lavoro saranno sempre più fondamentali. Lo afferma Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia, studio di Ernst&Young, Pearson e Manpower, che evidenzia come la transizione tecnologica e la crisi in atto abbiano un ruolo di acceleratore anche nel definire il futuro dell’occupazione, nell’obsolescenza di competenze, mansioni e professioni. Il 44% dei lavori subirà una decrescita e solo il 20% resterà stabile. Oltre alle professioni collegate alla tecnologia, aumenteranno quelle legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di cura (sanitaria e non), all’insegnamento e ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) Selezione alvettore da pikisuperstar – it.freepik.comIl 36% delle professioni attuali sono destinate a crescere nei prossimi dieci anni, ma le buone pratiche come upskilling, reskilling e formazione di competenze adeguate nei giovani che entrano sul mercato delsaranno sempre più fondamentali. Lo afferma Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia, studio di Ernst&Young, Pearson e Manpower, che evidenzia come la transizione tecnologica e la crisi in atto abbiano un ruolo di acceleratore anche nel definire il futuro dell’occupazione, nell’obsolescenza di competenze, mansioni e professioni. Il 44% dei lavori subirà una decrescita e solo il 20% resterà stabile. Oltre alle professioni collegate alla tecnologia, aumenteranno quelle legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di cura (sanitaria e non), all’insegnamento e ...

rulajebreal : Lunedì 8 marzo esce il mio libro: “Il cambiamento che meritiamo' @LibriLonganesi e non vedo l'ora di potervelo racc… - infoitscienza : Offerte Amazon: i migliori sconti di oggi 3 Marzo 2021 - carlo_masera : RT @rulajebreal: Lunedì 8 marzo esce il mio libro: “Il cambiamento che meritiamo' @LibriLonganesi e non vedo l'ora di potervelo raccontare.… - Birdie56738743 : RT @rulajebreal: Lunedì 8 marzo esce il mio libro: “Il cambiamento che meritiamo' @LibriLonganesi e non vedo l'ora di potervelo raccontare.… - MakeDavero : RT @rulajebreal: Lunedì 8 marzo esce il mio libro: “Il cambiamento che meritiamo' @LibriLonganesi e non vedo l'ora di potervelo raccontare.… -