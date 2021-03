Ue: Castelli, ‘bene decisione Commissione su sospensione Patto stabilità anche in 2022’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La gravità della crisi in corso è sotto gli occhi di tutti. È giusto continuare a prendere, sia a livello nazionale che europeo, tutti i provvedimenti necessari per sostenere l’economia, supportando famiglie e imprese. In questa logica è estremamente importante la decisione assunta dalla Commissione Europea, ed annunciata dal Commissario Gentiloni, di sospendere le regole del Patto di stabilità anche per il 2022”. Ad affermarlo in una nota è il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “La gravità della crisi in corso è sotto gli occhi di tutti. È giusto continuare a prendere, sia a livello nazionale che europeo, tutti i provvedimenti necessari per sostenere l’economia, supportando famiglie e imprese. In questa logica è estremamente importante laassunta dallaEuropea, ed annunciata dal Commissario Gentiloni, di sospendere le regole deldiper il 2022”. Ad affermarlo in una nota è il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

