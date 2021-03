Tor Bella Monaca | controlli anti droga | in manette due pusher

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – Nel corso del monitoraggio delle piazze di spaccio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tornella giornata di ieri hanno arrestato dueromani di 42 e 52 anni, nullafacenti e con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso di una attivita’ di osservazione di una nota piazza, di spaccio di via San Biagio Platani, hanno bloccato il 42enne dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina, del peso di circa 35 grammi e di 10 dosi di crack, del peso di circa 0.4, nonche’ della somma contante di 60 euro, ritenuta provento della pregressa attivita’ illecita. Successivamente i militari, nei pressi di un’altra nota piazza di spaccio, questa volta in largo Ferruccio ...

Nonostante si provi a riqualificare il quartiere,Monaca rimane una delle zone di Roma con il più alto tasso di criminalità. L'evento accaduto recentemente avvalora questa tesi. Nei pressi di viale Santa Rita da Cascia un uomo di 39 anni, ...Va ad acquistare della cocaina aMonaca: lo accoltellano quasi a morte. Ha rischiato di spegnersi ai piedi dei palazzi popolari che costeggiano via Santa Rita Da Cascia, un 39enne che in compagnia di una ragazza lo scorso ...La compravendita di droga avveniva in quello che, in gergo, è conosciuto come il 'buco': una fessura nella parte inferiore del telaio delle cassette della posta, presenti all'interno dell'ingresso del ...Fare tutti gli sforzi per migliorare la vita in questi brandelli di città dimenticati dal potere, dovrebbe essere un imperativo categorico. La missione ...