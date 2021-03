Stiamo perdendo la borghesia dei videogiochi - editoriale

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Anthem Next non si farà più: il progetto originale resterà vivo (più o meno), ma Electronic Arts (EA) non intende spendere un dollaro in più nel miglioramento complessivo dell'esperienza. Non dovrebbe stupire: EA è una società quotata in borsa e quando si arriva a quel punto, i discorsi sul lato artistico e sull'intrattenimento vengono meno. Ci sono solo valutazioni riguardanti i ricavi, i costi e la sostenibilità complessiva di un progetto: Anthem Next non lo era, evidentemente. È il costo di voler costruire deitripla A. Per sostenere un progetto da centinaia di milioni di dollari bisogna quotarsi in borsa, per avere nuovo capitale da investire; ma a quel punto bisogna rispondere ai desideri finanziari degli azionisti,, spesso totalmente slegati dall'interesse nei, come ha dimostrato di recente il fondo per gli investimenti ...