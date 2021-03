Serie C 2020/2021, girone C: il Palermo vince il derby di Sicilia in dieci (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo le sconfitte di Viterbo (1-0) e quella in casa contro il Catanzaro (1-2), al Palermo serviva una vittoria, ed è arrivata nella partita più importante, in 10 contro 11. I rosanero si impongono a Catania 0-1 nel grande derby di Sicilia grazie al gol di Santana, in una partita ricca di emozioni e intensità. Grande intensità fin dai primi minuti di gioco, con le due squadre che lottano su ogni pallone. Prima grande occasione del Palermo al minuto 22 con un tiro al volo di Marconi che vede negata la gioia del gol dalla traversa. Prime scintille dopo 30 minuti di gioco tra Sarao e Marconi, entrambi ammoniti da Marcenaro. E dopo soli cinque minuti, ingenuità del numero 15 rosanero che interviene a gamba tesa su un suo avversario e lascia la sua squadra in 10. Secondo tempo che comincia con un palo di Russotto a tu per tu ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo le sconfitte di Viterbo (1-0) e quella in casa contro il Catanzaro (1-2), alserviva una vittoria, ed è arrivata nella partita più importante, in 10 contro 11. I rosanero si impongono a Catania 0-1 nel grandedigrazie al gol di Santana, in una partita ricca di emozioni e intensità. Grande intensità fin dai primi minuti di gioco, con le due squadre che lottano su ogni pallone. Prima grande occasione delal minuto 22 con un tiro al volo di Marconi che vede negata la gioia del gol dalla traversa. Prime scintille dopo 30 minuti di gioco tra Sarao e Marconi, entrambi ammoniti da Marcenaro. E dopo soli cinque minuti, ingenuità del numero 15 rosanero che interviene a gamba tesa su un suo avversario e lascia la sua squadra in 10. Secondo tempo che comincia con un palo di Russotto a tu per tu ...

juventusfc : KICK-OFF |??| Via, è iniziata #JuveSpezia! Con determinazione verso la vittoria! ??????????, ??????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - Eurosport_IT : 'I soldi non sono importanti, nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tu… - GianniGirotto : #bollette #LUCE #gas #acqua - L'AIUTO PER I #poveri DIVENTA AUTOMATICO!!! Della serie 'il #M5S non serve a nulla..… - PianetaMilan : #Classifica #Marcatori @SerieA 2020-2021 - 25^ giornata - #calcio #SerieA #SerieATIM #MilanUdinese @acmilan… - sportface2016 : #SerieA: la classifica del girone di ritorno aggiornata -