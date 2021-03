Seriate rinnova la convezione con “Il Rifugio del cane” | dal 1994 accolti 400 randagi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 marzo 2021)ta la convenzione con il “Ildel” per il biennio 2021 – 2022, in continuità con la precedente. Il Comune didalcollabora in modo proficuo con l’associazione di volontariato che gestisce il canile in via Nullo, per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione alsmo. Per legge, l’Amministrazione comunale deve provvedere al ricovero di cani vaganti catturati o rsul proprio territorio. In assenza di un canile di proprietà può stipulare delle convenzioni con associazioni animaliste e zoofile o soggetti privati, a cui affidare la gestione degli animali. Attualmente sono 3 i cani di proprietà comunale in custodia aldel. “Dalad oggi sono stati ...