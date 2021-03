Sci nordico oggi | Mondiali 2021 | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 3 marzo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si assegneranno, mercoledì 3, altri due titoli iridati aidi sci. Ad Oberstdorf, in Germania, ad aprire le danze sarà lo sci di fondo, che metterà in palio le medaglie nella 15 km maschile in tecnica libera con partenze ad intervalli, mentre per quanto concerne il salto con gli sci, si terranno le finali dell’HS137 femminile. Nello sci di fondo saranno inquattro azzurri, ovvero Stefano Gardener, Giandomenico Salvadori, Davide Graz e Mirco Bertolina, mentre nel salto con gli sci femminile non ci saranno azzurre al via dopo il ritorno in Italia della Nazionale causa Covid. Tutte le finali saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1 ed in direttasu RaiPlay ed Eurosport Player. Dirette live testuali delle finali su OA Sport. ...