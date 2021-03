Sanremo 2021, Laura Pausini si commuove e conquista l’Ariston (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2021 prosegue con la seconda puntata, dopo un inizio sfavillante che ha visto sintonizzati sul Festival della Canzone Italiana ben 11 milioni di telespettatori. Un ottimo risultato che ha decretato un nuovo record per la kermesse diretta e condotta da Amadeus: la serata di ieri è stata la più seguita di sempre sui social e ha coinvolto un pubblico giovanissimo. “Sono quasi commosso” – ha detto Amadeus nella consueta conferenza stampa giornaliera – “una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una difficoltà dopo l’altra. I dati mi riempiono di gioia”. Ad aprire la serata è un Fiorello a dir poco strabiliante. Completo total black e ali di piume (altrettanto nere), lo showman siciliano introduce la seconda puntata del Festival su una base elettro-rock, svelando tra l’altro al suo ingresso una platea che pullula di palloncini colorati (al posto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 3 marzo 2021)prosegue con la seconda puntata, dopo un inizio sfavillante che ha visto sintonizzati sul Festival della Canzone Italiana ben 11 milioni di telespettatori. Un ottimo risultato che ha decretato un nuovo record per la kermesse diretta e condotta da Amadeus: la serata di ieri è stata la più seguita di sempre sui social e ha coinvolto un pubblico giovanissimo. “Sono quasi commosso” – ha detto Amadeus nella consueta conferenza stampa giornaliera – “una prima puntata che aspettavamo da mesi, con una difficoltà dopo l’altra. I dati mi riempiono di gioia”. Ad aprire la serata è un Fiorello a dir poco strabiliante. Completo total black e ali di piume (altrettanto nere), lo showman siciliano introduce la seconda puntata del Festival su una base elettro-rock, svelando tra l’altro al suo ingresso una platea che pullula di palloncini colorati (al posto ...

HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - SkySport : ??? 'Lo so che sono interisti, me lo ripetono ogni 5'' ?? La conferenza-show di Ibra a Sanremo ?? VIDEO ??… - rtl1025 : ?? Annalisa ?? ?? Dieci ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo ?? 'E sta piovendo E sono fuori da Fuori da me E questa c… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno] - SaraAuriletto : RT @cmqmartina: io AMO sanremo letteralmente ho il culto della settimana di sanremo ma nel 2021 dare i fiori solo alle donne mi sembra un p… -