Sampdoria, Ranieri: «Un punto in rimonta nel derby va benissimo» (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudio Ranieri ha parlato al termine del derby Genoa-Sampdoria Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del derby pareggiato 1-1 contro il Genoa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 PARTITA – «È stato una partita difficile per tutte due le squadre. Cercavamo entrambi la vittoria, senza commettere errori. Noi uno lo abbiamo commesso e ci hanno fatto gol. Un punto in rimonta nel derby va benissimo». SUPREMAZIA – «Stare davanti al Genoa? Penso che sia da provinciale. Io penso che sia noi che il Genoa puntiamo a fare il massimo. Non penso che i genoani saranno contenti solo di stare davanti alla Sampdoria e vale lo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Claudioha parlato al termine delGenoa-Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine delpareggiato 1-1 contro il Genoa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 PARTITA – «È stato una partita difficile per tutte due le squadre. Cercavamo entrambi la vittoria, senza commettere errori. Noi uno lo abbiamo commesso e ci hanno fatto gol. Uninnelva». SUPREMAZIA – «Stare davanti al Genoa? Penso che sia da provinciale. Io penso che sia noi che il Genoa puntiamo a fare il massimo. Non penso che i genoani saranno contenti solo di stare davanti allae vale lo ...

Daniele20052013 : Sampdoria, Ranieri: «Un punto in rimonta nel derby va benissimo» - buoncalcio : Sampdoria, Ranieri: “Partita difficile. Un punto nel derby va benissimo” - clubdoria46 : #GenoaSampdoria, reazioni #social: tifosi ancora delusi da #Ranieri #Samp - sportface2016 : #Sampdoria, #Ranieri: 'È stata una partita difficile per tutte e due le squadre, abbiamo provato a giocare senza co… - ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Non pensiamo a finire in classifica davanti al Genoa' - -