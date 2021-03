Roma | Fonseca | «Grande atteggiamento della squadra Diawara è importante»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Pauloha parlato al termine di Fiorentina-Paulo, allenatore, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al terminepartita vinta 2-1 in casaFiorentina. VITTORIA – «È stata una partita difficile, ma penso che abbiamo vinto meritatamente principalmente per il secondo tempo che abbiamo fatto. Difensivamente siamo stati sicuri. Dopo una sconfitta, laspesso ha reagito bene. Ha avuto une spirito di».– «È stato fermo molto tempo, ma Villar stava giocando bene. Ha fatto una grandissima partita, non solo per il gol. Sono soddisfatto di avere più di un uomo in quella posizione». VERETOUT – «Problema ...