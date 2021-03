Renzi, al via il processo ai genitori, indagati per il fallimento di tre cooperative (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ iniziata oggi davanti al Tribunale di Firenze l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex-premier Matteo Renzi. Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono indagati per bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, reati per i quali nel febbraio 2019 erano finiti agli arresti domiciliari . La misura cautelare venne poi revocata dal Tribunale del Riesame dopo 18 giorni. L’inchiesta riguarda il fallimento delle cooperative ‘Delivery Service Italia‘, ‘Europe Service‘ e ‘Marmodiv‘, che si occupavano in particolare di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario. Nel corso dell’udienza il procuratore aggiunto della Procura fiorentina, Luca Turco, ha depositato una memoria integrativa di una quarantina di pagine per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ iniziata oggi davanti al Tribunale di Firenze l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Tizianoe Laura Bovoli,dell’ex-premier Matteo. Tizianoe Laura Bovoli sonoper bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, reati per i quali nel febbraio 2019 erano finiti agli arresti domiciliari . La misura cautelare venne poi revocata dal Tribunale del Riesame dopo 18 giorni. L’inchiesta riguarda ildelle‘Delivery Service Italia‘, ‘Europe Service‘ e ‘Marmodiv‘, che si occupavano in particolare di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario. Nel corso dell’udienza il procuratore aggiunto della Procura fiorentina, Luca Turco, ha depositato una memoria integrativa di una quarantina di pagine per ...

fattoquotidiano : GENIO BOMBA: COME PERDERE LA FACCIA PER DUE SPICCI Sdraiandosi ai piedi insanguinati del principe Mohammed bin Salm… - Adnkronos : Genitori #Renzi, al via processo - stanzaselvaggia : Trovo imbarazzante e orrido che Renzi risponda alla questione Salman/Kashoggi via Twitter. Che risponda con quella… - Ale_Riks : @AntonioNbo15 @laura_ceruti E appena è andato via quel partito è schizzato al 358%. Pensa quanto sono coglioni quel… - GeneRossini : RT @francotaratufo2: Tiziano #Renzi e Laura Bovoli a processo, depositata memoria integrativa per rafforzare le accuse contro i genitori de… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi via Busta con due proiettili nell'ufficio di Renzi al Senato: "Vittima di un clima d'odio" ... Mohammed Bin Salman, oggi Matteo Renzi si è ritrovato una busta contenente due bossoli nel suo ... Messaggi di vicinanza sono arrivati via Twitter dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che ...

Il Renzi d'Arabia crolla. Cosa dicono i sondaggi La vita è imprevedibile ma la politica, forse, lo è ancor di più. Solo due mesi fa Matteo Renzi era al centro dell'attenzione mediatica per la sua decisione di dare il via alla crisi di governo, messa in atto con le dimissioni delle ministre di Iv Bellanova e Bonetti. Come spesso accade c'...

Genitori Renzi, al via processo Yahoo Finanza Genitori Renzi, al via processo E' iniziata oggi davanti al Tribunale di Firenze l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, indagati per bancarotta fraudole ...

Una busta con proiettili indirizzata a Matteo Renzi La minaccia nei confronti del leader di Italia Viva è arrivata direttamente al Senato. La solidarietà al senatore e la condanna per il gesto, sono arrivate da tutta la politica, mentre Fratoianni pres ...

... Mohammed Bin Salman, oggi Matteosi è ritrovato una busta contenente due bossoli nel suo ... Messaggi di vicinanza sono arrivatiTwitter dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che ...La vita è imprevedibile ma la politica, forse, lo è ancor di più. Solo due mesi fa Matteoera al centro dell'attenzione mediatica per la sua decisione di dare ilalla crisi di governo, messa in atto con le dimissioni delle ministre di Iv Bellanova e Bonetti. Come spesso accade c'...E' iniziata oggi davanti al Tribunale di Firenze l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier Matteo Renzi, indagati per bancarotta fraudole ...La minaccia nei confronti del leader di Italia Viva è arrivata direttamente al Senato. La solidarietà al senatore e la condanna per il gesto, sono arrivate da tutta la politica, mentre Fratoianni pres ...