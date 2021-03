Percepivano il Reddito di cittadinanza illegalmente: denunciati 239 stranieri (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo centinaia di controlli della Guardia di Finanza, 239 cittadini stranieri sono stati denunciati per aver percepito il Reddito di cittadinanza senza possedere tutti i requisiti. Foto: Guardia di Finanza (Facebook)La Guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 239 cittadini stranieri per aver percepito illegalmente il Reddito di cittadinanza, non possedendo il requisito della effettiva residenza italiana. A disporre le numerose denunce sono state le Procure della Repubblica di Agrigento, Cosenza, Bari, Foggia, Genova, Imperia, Latina, Lodi, Massa, Milano, Napoli, Roma, Pavia, Pisa, Torino e Vercelli dopo oltre 600 verifiche delle autorità. Ti potrebbe interessare anche -> Omicidio Ilenia Fabbri, la svolta: arrestati l’ex marito e ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo centinaia di controlli della Guardia di Finanza, 239 cittadinisono statiper aver percepito ildisenza possedere tutti i requisiti. Foto: Guardia di Finanza (Facebook)La Guardia di Finanza di Rovigo ha denunciato 239 cittadiniper aver percepitoildi, non possedendo il requisito della effettiva residenza italiana. A disporre le numerose denunce sono state le Procure della Repubblica di Agrigento, Cosenza, Bari, Foggia, Genova, Imperia, Latina, Lodi, Massa, Milano, Napoli, Roma, Pavia, Pisa, Torino e Vercelli dopo oltre 600 verifiche delle autorità. Ti potrebbe interessare anche -> Omicidio Ilenia Fabbri, la svolta: arrestati l’ex marito e ...

Ultron65 : RT @LucianoBonazzi: #RisorseINPS Vivono in Romania col reddito di cittadinanza Dieci stranieri denunciati dalla polizia: percepivano l’aiut… - salvatori_luigi : @frattempi Tutti percepivano il reddito di cittadinanza. Mafiosi...camorristi ndranghedisti...romeni e altri paras… - blogsicilia : #notizie #sicilia Romeni per residenza ma percepivano il Reddito di Cittadinanza in Italia, 239 denunciati -… - rekko15 : Il reddito di cittadinanza (pagato con i nostri soldi) lo percepiscono cani e porci...grazie Conte! - MediasetTgcom24 : Siracusa, pusher percepivano reddito di cittadinanza #siracusa -