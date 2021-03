Ora lo schiaffo non serve più. L'Inter ha imparato a svegliarsi da sola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ora lo schiaffo non serve più. Ora l'Inter la sveglia se la dà da sola. Che siano i 32" del gol microonde di Lukaku al Genoa o i 5' dell'incornata del Toro nel derby, la squadra di Conte da due mesi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ora lononpiù. Ora l'la sveglia se la dà da. Che siano i 32" del gol microonde di Lukaku al Genoa o i 5' dell'incornata del Toro nel derby, la squadra di Conte da due mesi ...

sportli26181512 : Ora lo schiaffo non serve più. L'Inter ha imparato a svegliarsi da sola: Ora lo schiaffo non serve più. L'Inter ha… - Gazzetta_it : #ParmaInter Ora lo schiaffo non serve più. L'@Inter ha imparato a svegliarsi da sola - STVRPLATINUM : ora tiro uno schiaffo a questo davanti a me che continua a fissarmi + aggiungo che ovviamente la mascherina è sotto… - she_ena13 : Loredana:'al primo schiaffo dovete denunciare' io mezz'ora dopo:'DAMIANO TI PREGO FAI DI ME CIÒ CHE VUOI SONO TUA!' #Sanremo2021 - PatriziaGrass17 : @GerardoDAmico @inail_gov @RobertoBurioni È uno schiaffo a tutti gli italiani Chi fa un incidente in macchina a 200… -