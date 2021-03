Nola | fanno irruzione in banca | arrestati quattro rapinatori

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPoco dopo le 13 di oggi, tre persone con il volto travisato hanno fattoin unadi via Variante SS7bis adove, armati di taglierini, hanno minacciato il direttore e i dipendenti facendosi consegnare la somma di 8.620 euro intimandogli altresì di aprire la cassa del bancomat per svuotarne il contenuto. Poco dopo sono intervenuti i poliziotti del Commissariato diche, grazie anche al supporto dei militari del Gruppo della Guardia di Finanza di, sono entrati nell’istituto di credito ed hanno bloccato i. Intanto un quarto complice, rimasto all’esterno a bordo di un’auto, si è dato alla fuga in direzione di San Vitaliano; dopo un lungo inseguimento, durante il quale ha tentato più volte di speronare la volante, l’uomo è ...

