Milan-Udinese 1-1 | il Diavolo si salva ma l’Inter può scappare

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilsiin extremis contro l’e pareggia 1-1:ora può volare via. I rossoneri acciuffano il pareggio al 97? con il rigore di Kessie e rispondono ai friulani, avanti al 68? con il gol di Rodrigo Becao. Ilsale a 53 punti, a 3 lunghezze dalche domani può allungare ulteriormente battendo il Parma. Ilsi ritrova ora con 4 punti di margine sulla Juve e sull’Atalanta, che sale a quota 49 dopo il travolgente successo per 5-1 contro il Crotone. Nella corsa ad un posto in Champions League avanza anche la Roma, che si impone per 2-1 sul campo della Fiorentina. Giallorossi avanti al 50? con Spinazzola, che al 60? vanifica tutto: autogol e pareggio viola. All’88’, Diawara regala la vittoria ai capitolini. La Roma a quota 47 ha 3 punti ...

Udinese_1896 : #MilanUdinese 0-1 68' - GOOOAAALLL!!! BECAO!!! ANCORA LUI CONTRO IL MILAN! Corner di De Paul e stacco vincente di… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “#Rebic sta bene, può partire titolare contro l'Udinese. #Mandzukic e #Bennacer? Stanno prose… - ManuBaio : #Milan @acmilan la probabile formazione di domani contro l'#Udinese @Udinese_1896 #Donnarumma #Kalulu #Kjaer… - FootMags : #SerieA ???? Résultats Journée 25 : - AC Milan 1-1 Udinese - Fiorentina 1-2 Roma - Atalanta 5-1 Crotone - Genoa 1… - JeriCool94 : Interisti che seriamente credono che il Milan si sia comprato la partita con la cazzo di Udinese Ok -

