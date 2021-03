L' uomo che diffuse lo Chardonnay in Italia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Le bottiglie Jeroboam della cantina Trento Doc scelte per innaffiare il podio delle premiazioni nelle prossime tre stagioni del Gran Premio

Le bottiglie Jeroboam della cantina Trento Doc scelte per innaffiare il podio delle premiazioni nelle prossime tre stagioni del Gran PremioIl movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astiol'provava nei confronti della ex moglie a causa delle sue pretese economiche. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vede la ...La Polizia di Ravenna ha arrestato l'ex marito di Ilenia Fabbri e un suo conoscente con l'accusa di essere mandante ed esecutore dell'omicidio.L’ex marito di Ilenia Fabbri, Claudio Nanni, e un suo conoscente sono stati arrestati nella notte per l’omicidio della 46enne, sgozzata il 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza, nel Ravennate. Son ...