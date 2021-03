LIVE Salto con gli sci femminile, Mondiali in DIRETTA. Maren Lundby nella storia: trionfa nel trampolino grande! Takanashi seconda (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.44: Appuntamento ai prossimi giorni per il proseguimento dei Mondiali di fondo di Oberstdorf. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.43: A completare la top ten Kramer (Aut), Opseth (Nor), Klinec (Slo), Avvakumova (Rus), Hoelzl (Aut), Iraschko-Stolz (Aut), Seyfarth (Ger) 18.41: Le medaglie vanno alle tre nazioni che erano state sul podio anche nel trampolino piccolo: oro alla Norvegia, il primo nel Salto a Oberstdorf, con Maren Lundby, dopo il secondo posto nel Normal Hill, argento per il Giappone con Takanashi, che era stata terza nel Normal hill, bronzo per la Slovenia, stavolta con Kriznar 18.39: Dopo il titolo iridato nel trampolino piccolo nel 2019 Maren ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.44: Appuntamento ai prossimi giorni per il proseguimento deidi fondo di Oberstdorf. Grazie per averci seguito e buona serata! 18.43: A completare la top ten Kramer (Aut), Opseth (Nor), Klinec (Slo), Avvakumova (Rus), Hoelzl (Aut), Iraschko-Stolz (Aut), Seyfarth (Ger) 18.41: Le medaglie vanno alle tre nazioni che erano state sul podio anche nelpiccolo: oro alla Norvegia, il primo nela Oberstdorf, con, dopo il secondo posto nel Normal Hill, argento per il Giappone con, che era stata terza nel Normal hill, bronzo per la Slovenia, stavolta con Kriznar 18.39: Dopo il titolo iridato nelpiccolo nel 2019...

