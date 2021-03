L’Isola dei Famosi, uno dei naufraghi si ritira prima della partenza (Di mercoledì 3 marzo 2021) A meno di due settimane dal debutto del reality, uno dei futuri naufraghi de L’Isola dei Famosi si ritira prima di partire. La quindicesima edizione del reality l'”Isola dei Famosi” deve ancora iniziare e già sembra partire con diversi colpi di scena. Uno dei futuri naufraghi ha deciso di non partire più per l’Honduras e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 3 marzo 2021) A meno di due settimane dal debutto del reality, uno dei futuridedeisidi partire. La quindicesima edizione del reality l'”Isola dei” deve ancora iniziare e già sembra partire con diversi colpi di scena. Uno dei futuriha deciso di non partire più per l’Honduras e L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

