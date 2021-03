Iv | Bettini | ' fermare escalation di attacchi personali e distruttivi'

Ultime Notizie dalla rete : Bettini fermare

SardiniaPost

... com'è quella di, in collegamento con una forza giustizialista, e sotto certi aspetti ... l'Europa, il Recovery Plan, il contrasto alla pandemia senzal'economia dovrà essere anche un ...... "aridaje", in a sostegno della sindaca uscente non sembra essere riuscito ala diaspora ... Il Pd, dopo la chiusura di Goffredo(in linea con Nicola Zingaretti) a qualsiasi ipotesi dei ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà piena a Matteo Renzi per la vigliacca intimidazione che ha subito. Nella politica occorre fermare l'escalation di ogni attacco personale e distruttivo. Il clima ...SWG: con Conte leader il M5S balzerebbe al 22%... e il PD precipiterebbe al 14. Insomma, sempre lì stiamo (sul 35% sommati) ma il PD, che ha versato sangue per un anno per Conte, farebbe la fine del j ...