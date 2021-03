Highlights e gol Sassuolo-Napoli 3-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium partita dalle mille emozioni: gol annullato ad Insigne per fuorigioco e dopo qualche minuto arriva l’autogol di Maksimovic. Pareggio immediato con Zielinski, ma al 45? calcio di rigore per i padroni di casa che trasformano grazie a Berardi. Nella ripresa succede letteralmente di tutto: due pali per i padroni di casa, poi il pareggio di Di Lorenzo e il rigore beffa di Insigne trasformato al 90?. Ma negli ultimi secondi ancora rigore: Ciccio Caputo fa 3-3. GOL ANNULLATO AD INSIGNE 1-0 AUTOGOL MAKSIMOVIC 1-1 ZIELINSKI 2-1 BERARDI 2-2 DI LORENZO 2-3 INSIGNE 3-3 CAPUTO SportFace.

Al Mapei Stadium il Napoli ha sempre segnato almeno un. All'andata a vincere è stato il ... Ecco come è andata in quella partita con gli: Le probabili formazioni di Sassuolo - Napoli ...All'interno di 'Pressing Serie A' tutti ie glidelle gare, la moviola, i collegamenti con i campi, i commenti dei protagonisti e i dibattiti. Per vedere ied ascoltare i commenti ...Sassuolo-Napoli 3-3, gol e spettacolo: Tabellino e Highlights. I neroverdi possono chiuderla, ma è poi il Napoli getta via la vittoria.Stasera è andata in scena al Mapei Stadium la gara tra Sassuolo e Napoli: highlights, voti e tabellino del match ...