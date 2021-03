Golf | Arnold Palmer Invitational | F Molinari punta al bis 2

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) – Lo scorso anno al 60/o tentativo Tyrrell Hatton ha festeggiato la sua prima vittoria sul Pga Tour. Il successo dell’inglese ricordò molto l’avvicendamento con Chicconel 2017 quando alClub Milano di Monza Hatton riuscì a imporsi nel 74° Open d’Italia succedendo proprio all’azzurro campione (per la seconda volta nella massima rassegna deltricolore) nel 2016. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RotoWireGolf : FanDuel PGA: Arnold Palmer Invitational - OA_Sport : Golf: Arnold Palmer Invitational, in scena uno tra i più ambiti eventi del PGA Tour. Francesco Molinari torna là do… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Arnold

OA Sport

'Questa è la nostra città, il tuo torneo e il tuo campo da. Dobbiamo vincere'. Joe Greiner, ... Era dal 2019 (vittoria all'Palmer, 3/o posto al WGC - Dell Technologies Match Play, 5/o al The ...Ventitré mesi dopo l'ultima volta (Palmer Invitational nel marzo 2019) Francesco Molinari sogna il ritorno al successo sul PGA Tour di. Il campione azzurro da domani a domenica sarà tra i protagonisti più attesi dell'AT&T ...Terminato il primo WGC dell'anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l'Arnold Palmer Invitational 2021. Uno degli eventi più iconici del calendario del golf, seg ...Terminato il primo WGC dell'anno, il PGA Tour si dirige nel giardino di casa di Arnie questa settimana, per l'Arnold Palmer Invitational 2021. Uno degli eventi più iconici del calendario del golf, seg ...