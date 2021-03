Giulia Salemi commenta la vittoria di Zorzi e bacchetta gli autori: “A volte non mi avete trattata bene” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Giulia Salemi dopo la finale del GF Vip ha fatto un bilancio della sua seconda avventura al Grande Fratello Vip. L’influencer in un lungo post Instagram ha dichiarato che cercherà di scordare il brutto di questa esperienza e di conservare solo le cose belle. “E? stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarra? addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perche? cio? che e? stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’e? stato e cancellare le cose brutte”. L’ex gieffina ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 marzo 2021)dopo la finale del GF Vip ha fatto un bilancio della sua seconda avventura al Grande Fratello Vip. L’influencer in un lungo post Instagram ha dichiarato che cercherà di scordare il brutto di questa esperienza e di conservare solo le cose belle. “E? stato tutto meraviglioso, le montagne russe delle emozioni concentrate in 4 mesi di vita. Un’esperienza che rimarra? addosso a tutti quelli che l’hanno vissuta perche? cio? che e? stato forse lo capiremo fra qualche mese, quando i riflettori si spengeranno e noi ci ritroveremo a pensare ad occhi aperti ai rapporti nati e a quelli sfioriti, alle risate di gruppo e ai pianti in solitudine. Non posso pensare che fra tre mesi Stefania, Rosalinda, Dayane o Zelletta siano per me lontani ricordi. Vorrei recuperare e conservare il bello che c’e? stato e cancellare le cose brutte”. L’ex gieffina ha ...

