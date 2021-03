Francesca Manzini, un grande annuncio: lieto evento in arrivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesca Manzini ha voluto fare un annuncio davvero molto importante che la riguarda. Ma ecco che cosa ha detto e le sue parole. Francesca Manzini è uno dei volti femminili che maggiormente ha attirato attenzioni negli ultimi mesi. Il pensiero infatti va in primis alla sua partecipazione a ‘Tale e quale show‘, dove si è Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha voluto fare undavvero molto importante che la riguarda. Ma ecco che cosa ha detto e le sue parole.è uno dei volti femminili che maggiormente ha attirato attenzioni negli ultimi mesi. Il pensiero infatti va in primis alla sua partecipazione a ‘Tale e quale show‘, dove si è

manzini_fabio : 2° parziale: Francesca e Fedez sotto alle aspettative, Max Gazzè la butta sulla simpatia ma non convince, Noemi tanta roba #Sanremo2021 - Simona_Manzini : Mi piace il brano di Fedez e Francesca Michielin, anche gli sguardi e la mise en scène #Sanremo2021 - manzini_fabio : Ma come hanno conciato la povera Francesca? #Sanremo2021 - Luca_zone : RT @Striscia: Gerry ha già promesso una mimosa a Francesca. Fiore o torta? Dovrete seguirci per scoprirlo. Intanto qui vi diamo un'anticipa… - FrancescaManza : RT @Striscia: Gerry ha già promesso una mimosa a Francesca. Fiore o torta? Dovrete seguirci per scoprirlo. Intanto qui vi diamo un'anticipa… -