Fiorentina | confronto fra Commisso e i giocatori | serve una reazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il presidente dellaRoccoha parlato via video con idella squadra viola chiedendo un’inversione di rotta Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, nella giornata di ieri il presidente dellaRoccoha parlato via video con idella squadra viola chiedendo un’inversione di rotta. Come già ripetuto a Cesare Prandelli e Daniele Pradé dopo la sconfitta contro l’Udinese,ha chiesto alla squadra vuole punti per evitare di essere risucchiato in zona retrocessione. Leggi su Calcionews24.com