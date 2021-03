Faenza | omicidio Ilenia Fabbri | arrestati l' ex marito e un conoscente

poliziadistato : #3marzo Omicidio #IleniaFabbri, #Squadramobile Ravenna e #Sco indagano 2 uomini. Sono ex marito e un suo conoscent… - Agenzia_Ansa : Omicidio di Ilenia Fabbri, arrestati l'ex marito e un conoscente. Ritenuti mandante ed esecutore materiale del deli… - repubblica : Faenza, svolta nell'omicidio di Ilenia Fabbri: arrestato l'ex marito e un suo conoscente: Il movente del delitto sa… - LaPresse_news : #Omicidio Faenza: l’incontro tra l’ex marito e il presunto #assassino - MaricaGusmitta : #Faenza , omicidio di #IleniaFabbri : la polizia arresta l’ex marito e un suo conoscente - La Stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Faenza omicidio

il Resto del Carlino

... indagati in concorso per l'aggravato di Ilenia Fabbri, avvenuto a(Ravenna) lo scorso 6 febbraio. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Ravenna e svolta dai poliziotti della ...Read More In Evidenza, arrestati ex marito Ilenia Fabbri e un conoscente 3 Marzo 2021 Svolta nelle indagini sull'di Ilenia Fabbri a. La polizia di Ravenna nel corso ...Fornisci una valutazione generale del sito: ...Svolta nelle indagini sull'omicidio di Ilenia Fabbri, avvenuto a Faenza lo scorso 6 febbraio. Ci sono stati due arresti. I dettagli.