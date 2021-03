Eruzione del vulcano Sinabung: colonna di fumo alti 5 km | video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un'Eruzione spettacolare quella del vulcano Sinabung, nell'isola di Sumatra in Indonesia. La colonna di fumo si è alzata per 5 chilometri. Non sono state evacuate le case vicine. Secondo le autorità locali non ci sarebbero né morti né feriti. Guarda tutti i video Etna-Eruzione NoneEruzione Etna Nonevideo vulcano Eruzione Indonesia None Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un'spettacolare quella del, nell'isola di Sumatra in Indonesia. Ladisi è alzata per 5 chilometri. Non sono state evacuate le case vicine. Secondo le autorità locali non ci sarebbero né morti né feriti. Guarda tutti iEtna-NoneEtna NoneIndonesia None

