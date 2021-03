Draghi decide, Salvini e Conte si smarcano e il Pd è nel fortino (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Viene da ripensare alla scelta fatta alla fine degli anni Settanta dai dirigenti del Pci, con D’Alema segretario nazionale dei giovani e Bettini di quelli romani. Decisione che allora costrinse un’intera generazione, soprattutto i giovani che fino a quel momento avevano guardato e sperato in quel partito, all’odio e alla deriva estremista, condannandoli al fallimento. Erano quelli che per anni e anni avevano visto e sperato nel cambiamento, che invece si trovarono la loro forza politica prigioniera della ragion di Stato, dell’emergenza nazionale e della necessità di governare quel che c’era. “Li abbandonammo, decidemmo di alzare il ponte levatoio e di barricarci dentro il fortino”, ha ricordato poi Bettini. Aspettando che la rabbia morisse nel silenzio e nell’abbandono. E dopo fu il deserto. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – Viene da ripensare alla scelta fatta alla fine degli anni Settanta dai dirigenti del Pci, con D’Alema segretario nazionale dei giovani e Bettini di quelli romani. Decisione che allora costrinse un’intera generazione, soprattutto i giovani che fino a quel momento avevano guardato e sperato in quel partito, all’odio e alla deriva estremista, condannandoli al fallimento. Erano quelli che per anni e anni avevano visto e sperato nel cambiamento, che invece si trovarono la loro forza politica prigioniera della ragion di Stato, dell’emergenza nazionale e della necessità di governare quel che c’era. “Li abbandonammo, decidemmo di alzare il ponte levatoio e di barricarci dentro il fortino”, ha ricordato poi Bettini. Aspettando che la rabbia morisse nel silenzio e nell’abbandono. E dopo fu il deserto.

