Da Udine a Verona, quando vedono giallorosso si esaltano: Strega, occhio a quei due

Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C'è un filo comune che lega Antonin Barak e Kevin Lasagna. Un percorso simile, partiti da Udine per ritrovarsi a Verona. Dal Friuli al Veneto: il giocatore ceco in prestito da inizio stagione, l'attaccante a titolo definitivo dallo scorso gennaio. Ci saranno soprattutto loro questa sera sulla strada del Benevento, due che quando vedono il giallorosso si esaltano. Hanno incrociato la Strega in tre occasioni, mettendo a segno sei reti, tre a testa. Contro nessun'altra squadra i due giocatori del Verona contano più gol nel massimo campionato italiano. Glik e compagni, insomma, sono avvisati. Barak ha già fatto male al Benevento nel girone di andata, una doppietta decisiva per indirizzare nelle mani della truppa di ...

