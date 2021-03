Crolla la ringhiera | 7 studenti muoiono cadendo dal quarto piano dell’Università

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tragedia in Bolivia: settesono morti ed un ottavo è in coma dopo la caduta daldi El Alto. Un dramma ha sconvolto ieri la cittadinanza di El Alto, città poco distante dalla capitale boliviana di La Paz. Il tragico incidente si è verificato nel Palazzo delle Scienze Finanziariedi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Crolla ringhiera

ViaggiNews.com

In un attimo il crollo ha riversato sui terrazzamenti sottostanti la, i lampioni della pubblica illuminazione e i muretti in pietra lavica che delimitano la zona riservata alla sosta. Una ...Ventimiglia . Ladel lungo Roja G. Rossi, alla quale si erano seduti, si era improvvisamente divelta, smurandosi dalla colonnina in cemento alla quale era fissata, facendoli cadere sul pietrisco del greto ...Tragedia in Bolivia: sette studenti sono morti ed un ottavo è in coma dopo la caduta dal quarto piano dell'Università di El Alto.RONCO Poteva accadere il peggio, mercoledì mattina, a Ronco, quando la soletta di un balcone è improvvisamente crollata schiantandosi sulla strada sottostante. Il crollo, infatti, è avvenuto in pieno ...