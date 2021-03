Crolla il balcone di una scuola: almeno 7 ragazzi morti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tragico incidente si è verificato nel Palazzo delle Scienze Finanziarie dell’Università, dove gli studenti stavano attendendo di poter entrare nell’aula magna per seguire un’assemblea. Giunti al quarto piano dell’edificio per entrare nella sala adibita alle conferenze, gli studenti erano stipati dietro la porta in un corridoio angusto e delimitato nel lato sinistro solamente da una ringhiera. Attualmente non è chiaro come sia successo, ma ad un tratto parte della ringhiera è collassata e una decina di studenti è precipitata per quattro piani, schiantandosi al suolo. Nella terribile caduta sono morti sette ragazzi, un ottavo è stato portato d’urgenza in ospedale e si trova in terapia intensiva, ed altri sono rimasti gravemente feriti. Dalla città boliviana sono giunte immagini di terrore, con studenti terrorizzati che non si riescono a ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tragico incidente si è verificato nel Palazzo delle Scienze Finanziarie dell’Università, dove gli studenti stavano attendendo di poter entrare nell’aula magna per seguire un’assemblea. Giunti al quarto piano dell’edificio per entrare nella sala adibita alle conferenze, gli studenti erano stipati dietro la porta in un corridoio angusto e delimitato nel lato sinistro solamente da una ringhiera. Attualmente non è chiaro come sia successo, ma ad un tratto parte della ringhiera è collassata e una decina di studenti è precipitata per quattro piani, schiantandosi al suolo. Nella terribile caduta sonosette, un ottavo è stato portato d’urgenza in ospedale e si trova in terapia intensiva, ed altri sono rimasti gravemente feriti. Dalla città boliviana sono giunte immagini di terrore, con studenti terrorizzati che non si riescono a ...

Crolla balcone a Calliano in via Roma, nessun ferito Il passaggio di un grande Tir in via Roma a Calliano, ha provocato, questa mattina, il crollo di un balcone. Per fortuna in quel momento non c'erano passanti e nessun problema è stato creato agli abit ...

