Covid | Draghi sente Von der Leyen | ' Priorità accelerare sui vaccini'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il premier Marioha sentito telefonicamente la presidente della Commissione europea, Ursula von der. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare l'obiettivo prioritario di un'...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - fanpage : Draghi a Bruxelles ha detto no alle donazioni di vaccini Covid all’Africa: l’accusa di Le Monde - fattoquotidiano : DRAGHI SI NASCONDE / SPERANZA E GELMINI MANDATI AVANTI A SPIEGARE LE MISURE Decidono le Regioni se lasciare a casa… - PatriziaCirc : RT @allenatorebis: Spero che ora a tutti quelli che criticavano il #GovernoConte sia chiaro che @GiuseppeConteIT non aveve sbagliato nulla… - Marzius821 : @thepalecountess Quante battute su Draghi e covid dovremo suborci? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Un anno fa c'era il red carpet affollato da fan e curiosi, questa volta c'è il deserto del. ... "Dopo il saluto di ierici ha mandato un messaggio, il mio gruppo preferito sono stati i ...E va letta in quest'ottica la conversazione tra il premier Marioe la presidente della Commissione Ursula von der Leyen con al centro proprio la necessità di un'accelerazione per quanto ...Cambia poco nell’organizzazione complessiva della gestione dell’emergenza da coronavirus in Italia, la sintesi nella prima conferenza stampa del nuovo esecutivo a guida Mario Draghi da cui le linee ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “L'obiettivo, adesso, è vaccinare il maggior numero di persone possibile, nel più breve tempo possibile. Oggi, il governo, ...