Coronavirus, si abbassa l’età dei positivi: contagi in aumento tra gli under 20 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Coronavirus, si abbassa ancora l’età dei positivi: contagi in aumento tra gli under 20. Gli ultimi dati sull’incidenza anagrafica del virus. contagi in aumento tra gli under 20Cresce la paura a causa dell’incidenza del Coronavirus su tutti gli under 20, dai bambini agli adolescenti. Ed è proprio in questa direzione che si muove anche il nuovo Dpcm firmato ieri sera dal premier Mario Draghi con cui si stabilisce un’ulteriore stretta sulle scuole. A confermare questa tendenza, il nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Focus sull’età evolutiva, in cui emerge come per la prima volta dall’inizio della pandemia il Covid registra un sorpasso dei ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021), siancoradeiintra gli20. Gli ultimi dati sull’incidenza anagrafica del virus.intra gli20Cresce la paura a causa dell’incidenza delsu tutti gli20, dai bambini agli adolescenti. Ed è proprio in questa direzione che si muove anche il nuovo Dpcm firmato ieri sera dal premier Mario Draghi con cui si stabilisce un’ulteriore stretta sulle scuole. A confermare questa tendenza, il nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Focus sulevolutiva, in cui emerge come per la prima volta dall’inizio della pandemia il Covid registra un sorpasso dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus abbassa Covid Ciociaria, le zone rosse funzionano: frenata dei contagi a Torrice e Monte S.G.C. ...a test molecolare e sono risultato positivo al Coronavirus. Sono in quarantena a casa, in isolamento". I nuovi casi Più tamponi (ieri 1.493) e più casi ma con un indice di positività che si abbassa ...

Nigeria: libere le 300 studentesse rapite E la percentuale si abbassa ulteriormente se si considerano solo le bambine. "Quando diventa un'... Con l'economia entrata in una nuova fase di recessione a causa della pandemia di coronavirus, il ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Biden, mascherine? Non è tempo di abbassare la guardia (ANSA) - WASHINGTON, MAR 2 - "Non è il momento di abbassare la guardia": lo ha detto Joe Biden in merito all' obbligo di mascherina, dopo che due Stati americani, il Texas e il Mississippi, hanno annu ...

Emergenza coronavirus: a Calatabiano azzerati i contagi Il Comune di Calatabiano azzera il numero dei positivi al Covid-19. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino dell’Asp di Catania, diramato ieri, secondo cui risulta guarito anche l’ultimo paziente affe ...

