Con il nuovo dpcm le scuole del barese sarebbero attualmente da chiusura Quelle del tarantino quasi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di Francesco Santoro/ Tra le 24 le province italiane in cui i presidenti di Regione potrebbero proporre la chiusura di tutte le scuole c’è la città metropolitana di Bari, con un’incidenza di 259 su centomila. E tra le 20 in cui l’incidenza dei contagi ha superato quota 200 c’è Taranto (218, il livello della provincia ionica). Il livello-limite è 250. Provincia di Foggia a quota 161, Bat 141, Brindisi 132, Lecce 77. Lo riporta una simulazione di Youtrend elaborata sulla scorta del bollettino epidemiologico della Protezione civile. Nonostante i numeri non siano ancora allarmanti, in Puglia la variante inglese incute timore e spinge le Amministrazioni locali ad adottare ulteriori misure restrittive allo scopo di prevenire e in alcuni casi bloccare la diffusione del contagio. Ad Altamura il sindaco Rosa Melodia, nel corso di una riunione del Centro ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Di Francesco Santoro/ Tra le 24 le province italiane in cui i presidenti di Regione potrebbero proporre ladi tutte lec’è la città metropolitana di Bari, con un’incidenza di 259 su centomila. E tra le 20 in cui l’incidenza dei contagi ha superato quota 200 c’è Taranto (218, il livello della provincia ionica). Il livello-limite è 250. Provincia di Foggia a quota 161, Bat 141, Brindisi 132, Lecce 77. Lo riporta una simulazione di Youtrend elaborata sulla scorta del bollettino epidemiologico della Protezione civile. Nonostante i numeri non siano ancora allarmanti, in Puglia la variante inglese incute timore e spinge le Amministrazioni locali ad adottare ulteriori misure restrittive allo scopo di prevenire e in alcuni casi bloccare la diffusione del contagio. Ad Altamura il sindaco Rosa Melodia, nel corso di una riunione del Centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Con nuovo La schizofrenia della politica ... vie centrali, zone un tempo dedicate alla movida, di nuovo zeppe di giovanissimi, giovani e non più così giovani assieparsi, immancabile bicchierone di plastica in mano, 'chick to chick' con ...

8 marzo: 'Color addiction. Il colore è donna?' ... e Sognosoloacolori, una community innovativa per le donne suddivisa in diverse aree tematiche con ... che inaugura così sulla Digital Bench la sua conduzione del nuovo canale Happy Talks, talk ...

Nuovo Dpcm del 2 marzo 2021: il testo con le misure adottate e confermate Fiscoetasse Covid, bollettino contagi Campania: positivo il sindaco di Pompei Nuove vittime e restrizioni dei sindaci nelle aree vesuviana e flegrea: Bacoli blinda parchi e mare nel weekend ...

Cremona, l'assessore Moratti annuncia la realizzazione di un nuovo ospedale Cremona - Un nuovo ospedale a Cremona. Quella che fino ad oggi era una proposta, è diventa ufficiale: l'annuncio è stato dato dall’Assessore Letizia Moratti (Welfare - Regione Lombardia) durante la co ...

