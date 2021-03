«Amazon mette le mani pure su Sanremo. Sui colossi del web Draghi segua l’esempio Merkel» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con il nuovo governo, di cui molti amici del centrodestra fanno parte e con cui Fratelli d’Italia condivide il valore dell’economia reale, è necessario regolare con leggi ferree quei giganti globali come Amazon e Booking.com che cannibalizzano le nostre potenzialità economiche. Condivido quindi quanto emerso nell’appello lanciato dai quattro capi di governo di Stati Ue, la cancelliera Angela Merkel e le prime ministre di Estonia Kaja Kallas, della Finlandia, Sanna Marin e della Danimarca mette Frederiksen, che hanno chiesto alla Von der Leyen una più severa regolamentazione degli operatori di piattaforme. Le mani di Amazon (anche) su Sanremo In questi giorni, una nuova iniziativa di Amazon conferma la pervasività del gigante del commercio elettronico. Invece di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Con il nuovo governo, di cui molti amici del centrodestra fanno parte e con cui Fratelli d’Italia condivide il valore dell’economia reale, è necessario regolare con leggi ferree quei giganti globali comee Booking.com che cannibalizzano le nostre potenzialità economiche. Condivido quindi quanto emerso nell’appello lanciato dai quattro capi di governo di Stati Ue, la cancelliera Angelae le prime ministre di Estonia Kaja Kallas, della Finlandia, Sanna Marin e della DanimarcaFrederiksen, che hanno chiesto alla Von der Leyen una più severa regolamentazione degli operatori di piattaforme. Ledi(anche) suIn questi giorni, una nuova iniziativa diconferma la pervasività del gigante del commercio elettronico. Invece di ...

