Agenzia_Ansa : Una donna di 33 anni a Milano si è salvata dall'aggressione dell'ex compagno chiamando il 112 e chiedendo con insis… - SecolodItalia1 : Aggressione della troupe di ‘Striscia’ a Firenze. Arrestato un africano. Ha urinato davanti agli agenti… - genovesergio76 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 33 anni a Milano si è salvata dall'aggressione dell'ex compagno chiamando il 112 e chiedendo con insistenza… - elenaangelini10 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 33 anni a Milano si è salvata dall'aggressione dell'ex compagno chiamando il 112 e chiedendo con insistenza… - pinapasqua43 : RT @Agenzia_Ansa: Una donna di 33 anni a Milano si è salvata dall'aggressione dell'ex compagno chiamando il 112 e chiedendo con insistenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione della

LA NAZIONE

...per aver massacrato di botte un ristoratorecittà dei fiori. La vittima è stata ferita a una gamba e ha riportato una prognosi di 40 giorni. I militari intervenuti subito dopo l'...La persona arrestata è un giovane di 21 anni, originarioGuinea, che non avrebbe partecipato all', ma si sarebbe avvicinato dopo l'arrivo dei poliziotti, avrebbe urinato davanti agli ...che in passato era già stato segnalato per un’aggressione ad una persona con disabilità. Questa la ricostruzione che ha portato all’arresto di Nanni, avvenuto alla presenza della figlia Arianna, e di ...La donna si era fatta prestare 50 euro consegnando in pegno una collanina d'oro. Ma per riavere l'oggetto le hanno chiesto 160 euro.