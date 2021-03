Addio alle mascherine, c’è una data ben precisa. Le parole dell’esperto (Di mercoledì 3 marzo 2021) La terza ondata, per il professor Andrea Gori, primario di Malattie infettive al Policlinico di Milano, per ora è "una probabilità nei confronti della quale ci siamo già attrezzati". La certezza è che "dovremo stare di sicuro con le mascherine anche in primavera e in estate. Non se ne esce prima". Partiamo dalla terza ondata, Gori. Ci siamo? "Ci sono segni di allerta importanti, nel Bresciano i contagi sono molto elevati. Quindi è corretto stare in massima allerta per un'eventuale ripresa significativa dei numeri in tutta la regione. Dal punto vista logistico abbiamo una buona capacità di risposta e spero che le misure adottate riescano a contenere l'ondata nei confini geografici". Che previsioni fa lei? "L'asticella dell'attenzione collettiva deve essere alzata. Negli ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 marzo 2021) La terza on, per il professor Andrea Gori, primario di Malattie infettive al Policlinico di Milano, per ora è "una probabilità nei confronti della quale ci siamo già attrezzati". La certezza è che "dovremo stare di sicuro con leanche in primavera e in estate. Non se ne esce prima". Partiamo dalla terza on, Gori. Ci siamo? "Ci sono segni dirta importanti, nel Bresciano i contagi sono molto elevati. Quindi è corretto stare in massimarta per un'eventuale ripresa significativa dei numeri in tutta la regione. Dal punto vista logistico abbiamo una buona capacità di risposta e spero che le misure adottate riescano a contenere l'onnei confini geografici". Che previsioni fa lei? "L'asticella dell'attenzione collettiva deve essere alzata. Negli ...

VIRGINRINGO : Ti voglio ricordare così Cocco.. L’ultimo #DjSet insieme.. Ora sarai lassù a cercare un posto figo per suonare in m… - fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - franser_real : Come va la campagna vaccinale in Italia e nel mondo - infoiteconomia : Dl Sostegno, addio al criterio dei codici Ateco per i ristori alle imprese ed accesso ai contributi a fondo perduto… - edavid57edavid : RT @repubblica: Financial Times: il paradiso del surf è a due passi da Roma. Addio California, le onde migliori sulla costa da Torvajanica… -