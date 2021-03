“Tutti la dobbiamo aiutare”. Dayane Mello, dopo la finale del GF Vip parte una colletta per lei. Che cifra (Di martedì 2 marzo 2021) È arrivata quarta alla finale del GF Vip, ma non sembra averla presa bene: Dayane Mello in queste ultime ore vola altissimo. La beniamina del pubblico della quinta edizione del reality più seguito d’Italia ha fatto impazzire Tutti. Poi ieri è stato tutto un susseguirsi di eventi, risate e lacrime. A partire dai ricongiungimenti con amici e parenti che i vipponi non vedevano da ben 6 mesi. Ha dato tanto da chiacchierare al popolo del web, il bacio super appassionato tra Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni. Ad aver intenerito fino al midollo la piccola Margot, la chihuahua cieca di Stefania Orlando. (Continua dopo le foto) Poi la carrellata di figli, Leo tra le braccia di papà Pretelli e Sofia aggrappata a mamma Dayane. Ai fan della Mello, però, tutto ciò non è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021) È arrivata quarta alladel GF Vip, ma non sembra averla presa bene:in queste ultime ore vola altissimo. La beniamina del pubblico della quinta edizione del reality più seguito d’Italia ha fatto impazzire. Poi ieri è stato tutto un susseguirsi di eventi, risate e lacrime. A partire dai ricongiungimenti con amici e parenti che i vipponi non vedevano da ben 6 mesi. Ha dato tanto da chiacchierare al popolo del web, il bacio super appassionato tra Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni. Ad aver intenerito fino al midollo la piccola Margot, la chihuahua cieca di Stefania Orlando. (Continuale foto) Poi la carrellata di figli, Leo tra le braccia di papà Pretelli e Sofia aggrappata a mamma. Ai fan della, però, tutto ciò non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dobbiamo Tre papà sul certificato di nascita/ Ufficiale: polifamiglia gay genitori di 2 bimbi " Tutti e tre abbiamo un lavoro e un'assicurazione sanitaria. Ma se non sei elencato tra i genitori ... " Alcune persone possono pensare che siamo instabili e dobbiamo fare cose folli. Ma la nostra ...

Vaia: "Riaprire gli stadi? Bisogna vaccinare" "Il mondo del calcio ha da tempo messo al centro una problematica che è a cuore di tutti gli italiani: quando potremo rientrare negli stadi. Oggi la risposta è ancora più netta. Noi non dobbiamo deflettere da un impegno unico. Abbiamo una sola strada: bisogna vaccinare". Lo ha detto ...

Vigilia di Catania-Palermo, Filippi: "Dobbiamo vincere tutti i duelli" Giornale di Sicilia Cashback, rimborsi completati. Come fare reclamo se non si ha avuto l’accredito Il 1° marzo si è conclusa la fase di liquidazione dei rimborsi. Sono solo 3mila al momento coloro che, non avendo ricevuto l’accredito, hanno fatto reclamo a Consap ...

Ivanisevic: “Il titolo all’Australian Open di Djokovic è il più dolce di tutti” Nel 18esimo titolo Slam di Nole Djokovic (nono in Australia) c’è lo zampino di Goran Ivanisevic. Da quando il croato ha iniziato a seguire Djokovic a Wimbledon 2019, il numero uno del mondo non solo h ...

