"Tutte a casa". La quarantena delle donne diventa un film

Ottomila video diari, cinquecento donne che da Nord a Sud d'Italia raccontano attimi della loro quarantena, quei due mesi di lockdown totale in cui la vita si è sospesa. Un film che è indagine poetica, racconto corale, mosaico di storie di una Storia che non è ancora conclusa, ma vale già il viaggio di ripercorre, ascoltare, capire. Questo è "Tutte a casa. Memorie digitali da un mondo sospeso", documentario realizzato dal collettivo Tutte a casa, per la regia di Nina Baratta, Cristina D'Eredità ed Eleonora Marino. Il film andrà in onda l'8 marzo in prima serata alle 21.30 su La7D, coniugando due ricorrenze: la Festa interazionale delle donne e il primo Dpcm che, dal giorno seguente, blindava l'Italia in ...

