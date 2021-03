“Sono stato l’unico | ve ne siete accorti?” GF Vip | Massimiliano Morra lo svela solo ora E in effetti i conti tornano

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip è finito, il Grande Fratello Vip non finirà mai. Se il reality condotto da Alfonso Signorini ha visto terminare l’edizione più lunga di sempre lunedì primo marzo con la finale che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi, le polemiche e le discussioni degli ormai ex partecipanti sembrano essere appena iniziate. L’ultima in ordine di tempo è quella innescata dall’attore e modello. A poche ore di distanza dall’ultima puntata del GF Vip numero cinque il 34enne di Napoli ha voluto esprimere le sue considerazioni personali sull’esperienza che, tra l’altro, gli ha permesso di ritrovare la sua ex, Rosalinda Cannavò, un tempo nota come Adua Del Vesco. E le sue parole nonstate proprio una ‘carezza’ per i suoi ex coinquilini. Con un post su Instagram corredato da tre foto in smoking ...