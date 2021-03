TV7Benevento : Pd: Misiani, 'stucchevole polemica su vicesegretari'... -

Ultime Notizie dalla rete : Misiani stucchevole

Il Tempo

... perché finora non lo abbiamo visto e mi pare anchequesto appello alla collaborazione ... Antonio" cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d'opposizione, in maniera ...... perché finora non lo abbiamo visto e mi pare anchequesto appello alla collaborazione ... Antonio" cercheremo di aprire un confronto anche con le forze d'opposizione, in maniera ...Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Sta diventando stucchevole questa polemica su vicesegretari/vicesegretarie passati, presenti e futuri del Pd. Mi sbaglierò, ma ho l’impressione che agli italiani non importi ...