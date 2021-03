Pd | Base Riformista | ‘condizione critica partito | serve discussione vera’

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Oggiha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell’Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo”. Dai vari interventi, tra cui quelli di Lorenzo Guerini e Luca Lotti, è stata espressa “la preoccupazione per la difficoltà a rilanciare la ragion d’essere delDemocratico e una sua riconoscibile funzione politica nazionale nella nuova stagione inaugurata con il Governo Draghi”. E’ quanto emerge al termine della riunione di. è stato ribadito l’impegno ad accompagnare “l’azione dell’esecutivo Draghi sulle priorità della campagna vaccinale, dei ristori e del Recovery Plan. Ma al contempo è stato sottolineato l’allarme per il rischio di un declino del Pd e l’urgenza di un suo rilancio politico, ...

'Il Pd deve essere un partito unito. Al contempo però ha bisogno di avere al proprio interno uno spaziovero. Comeci siamo e ci saremo. La prossima Assemblea sarà il luogo giusto in cui chiarire questo punto'. Lo ha detto Luca Lotti in un passaggio del suo intervento all'Assemblea di...Gli ex renziani Guerini - Marcucci - Lotti in trincea, riuniti nella corrente '', la sinistra di Orfini e gli aficionados ...Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Oggi Base Riformista ha riunito i suoi parlamentari e i suoi dirigenti territoriali, in vista dell'Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo". Dai vari inte ...Roma, 2 mar (Adnkronos) - "Il Pd deve essere un partito unito. Al contempo però ha bisogno di avere al proprio interno uno spazio riformista vero. Come Base riformista ci siamo e ci saremo. La prossim ...