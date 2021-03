Oggi il nuovo Dpcm: scuole chiuse nelle zone rosse e in aree ad alto contagio. Ecco i comuni toscani a rischio (Di martedì 2 marzo 2021) La misura scatterebbe anche in zona gialla e arancione se si superano i 250 casi settimanali su 100mila abitanti. La mappa dei territori toscani già oltre la soglia. Previsti anche nuovi ristori Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 2 marzo 2021) La misura scatterebbe anche in zona gialla e arancione se si superano i 250 casi settimanali su 100mila abitanti. La mappa dei territorigià oltre la soglia. Previsti anche nuovi ristori

davidefaraone : Oggi è un’ottima giornata. La nomina del generale Figliuolo come commissario per l'emergenza Covid, ma anche l’impe… - Europarl_IT : Da oggi cambia il sistema di classificazione delle etichette energetiche. Come sarà la nuova etichetta? Per esemp… - Antonio_Tajani : Oggi giurano il nostro nuovo viceministro e nuovi sottosegretari. Ecco la nostra squadra di governo al completo. Un… - VParrillaAixela : RT @LizzyZac: Cos’è successo dal Big Bang a oggi e cosa succederà: l’Universo a portata di mano nel nuovo exhibit dell’@immaginario_IS che… - VittorioFerram1 : RT @AquileDel: Che c'è di nuovo oggi?? Ah ok.. niente. -