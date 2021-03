Noemi, il “Glicine” rifiorito sul palco di Sanremo 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) Noemi porta al Teatro Ariston la “nuova se stessa”. La cantante è uscita dal guscio, in cui lei stessa racconta di essersi rintanata negli ultimi tre anni. E’ rifiorita come il “Glicine”, titolo omonimo del brano con cui si esibisce a Sanremo 2021. La nuova Noemi è simbolo del suo percorso di rinascita, una vera e propria “Metamorfosi” tanto da titolare così il suo nuovo Album in uscita per Sony Music il 5 Marzo. Noemi e il suo percorso di trasformazione La rinascita della cantante dai capelli rossi investe i suoi tratti emotivi ed estetici. La forza di rinnovarsi le è scaturita dal fatto che ha compreso di non amarsi e non riconoscersi più. Così ha duramente lavorato su se stessa, rinnovando si il suo look ma trovando anche nuovi stimoli nella musica. In proposito ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021)porta al Teatro Ariston la “nuova se stessa”. La cantante è uscita dal guscio, in cui lei stessa racconta di essersi rintanata negli ultimi tre anni. E’ rifiorita come il “”, titolo omonimo del brano con cui si esibisce a. La nuovaè simbolo del suo percorso di rinascita, una vera e propria “Metamorfosi” tanto da titolare così il suo nuovo Album in uscita per Sony Music il 5 Marzo.e il suo percorso di trasformazione La rinascita della cantante dai capelli rossi investe i suoi tratti emotivi ed estetici. La forza di rinnovarsi le è scaturita dal fatto che ha compreso di non amarsi e non riconoscersi più. Così ha duramente lavorato su se stessa, rinnovando si il suo look ma trovando anche nuovi stimoli nella musica. In proposito ...

noemiofficial : Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo a… - IlContiAndrea : A poche ore dall’inizio di #Sanremo2021 ho chiamato #Noemi che sostituirà #Irama questa sera sul palco. A FqMagaz… - DesireeTommaso : RT @noemiofficial: Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo ad @IR… - NoemiAddicted : RT @IlContiAndrea: A poche ore dall’inizio di #Sanremo2021 ho chiamato #Noemi che sostituirà #Irama questa sera sul palco. A FqMagazine d… - radioserena1 : RT @noemiofficial: Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo ad @IR… -