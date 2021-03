Meloni: «Lavoro di Conte pessimo, ma a confronto con chi c'è nel M5S…» (Di martedì 2 marzo 2021) Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, è stata ospite della trasmissione di La 7 L'aria che tira. Nella circostanza è stata chiamata a commentare un sondaggio Swg che racconta la possibile evoluzione del consenso con l'arrivo di Giuseppe Conte nel Movimento 5 Stelle. Secondo la rilevazione diffusa dal Tg La7 il partito pentastellato avrebbe un guadagno di oltre sei punti percentuali con una leadership assegnata all'ex premier. Il Movimento 5 Stelle, in base ai dati dell'1 marzo, passerebbe dal 15,8% senza Conte al 22%. Numeri che certificano la capacità dell'avvocato di rappresentare potenzialmente un valore aggiunto per i grillini. Sondaggio M5s con Conte, il commento di Giorgia Meloni «Penso - ha detto Giorgia Meloni - che il Lavoro di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 marzo 2021) Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, è stata ospite della trasmissione di La 7 L'aria che tira. Nella circostanza è stata chiamata a commentare un sondaggio Swg che racconta la possibile evoluzione del consenso con l'arrivo di Giuseppenel Movimento 5 Stelle. Secondo la rilevazione diffusa dal Tg La7 il partito pentastellato avrebbe un guadagno di oltre sei punti percentuali con una leadership assegnata all'ex premier. Il Movimento 5 Stelle, in base ai dati dell'1 marzo, passerebbe dal 15,8% senzaal 22%. Numeri che certificano la capacità dell'avvocato di rappresentare potenzialmente un valore aggiunto per i grillini. Sondaggio M5s con, il commento di Giorgia«Penso - ha detto Giorgia- che ildi ...

zazoomblog : Meloni: «Lavoro di Conte pessimo ma a confronto con chi cè nel M5S…» - #Meloni: #«Lavoro #Conte #pessimo - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @GiorgiaMeloni: 'Quello che ho visto finora è che i temi delle nostre battaglie li stiamo difendendo noi, non la L… - La7tv : #lariachetira @GiorgiaMeloni: 'Quello che ho visto finora è che i temi delle nostre battaglie li stiamo difendendo… - Fabiur : @DavideSilvestr6 Come Salvini e Meloni. Con la differenza che questi due, di lavoro, non ne capiscono una beata mazza. - gipsterius : RT @CesareDTrocchio: Volevo esprimere la mia solidarietà per Giorgia Meloni che si sente in diritto di sfottere il professore Giuseppe Cont… -