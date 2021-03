M5s, espulsi altri 3 deputati: erano assenti durante la fiducia a Draghi (Di martedì 2 marzo 2021) I deputati Yana Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano sono stati espulsi dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera. In occasione della fiducia al governo Draghi non avevano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) IYana Ehm, Cristian Romaniello e Simona Suriano sono statidal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle alla Camera. In occasione dellaal governonon avevano ...

