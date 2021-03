LBA | Fortitudo | Mancinelli positivo al Covid

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Nella stagione di Stefanosi inserisce un nuovo sfortunato capitolo. Il giocatore dellaBologna è fuori da tempo per via di una forte infiammazione dalla radice del nervo sciatico causata da una protusione discale. Oggi il Corriere dello Sport riporta invece la positività dial tampone molecolare, dopo una lieve sintomatologia febbrile. Nessun altro sintomo per l'ex Auxilium Torino, che si trova già in isolamento.