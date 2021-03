Ladro col reddito di cittadinanza rapinava i negozi e terrorizzava le commesse: “Ti taglio il viso” (Di martedì 2 marzo 2021) Finalmente ha un volto e un nome il Ladro col reddito di cittadinanza che rapinava i negozi terrorizzando le commesse. Depredava soprattutto farmacie e tabaccai, minacciando le dipendenti dell’attività presa di mira per arrotondare il sussidio statele che percepiva regolarmente. L’uomo avrebbe messo a segno ben 12 colpi fino a ieri. «Ti taglio il viso»: questa la minaccia con cui seminava il terrore e costringeva alla resa immediata i commercianti che aveva preso di mira. Coperto da cappello e mascherina nera. E armato di taglierino giallo e nero, utilizzato in occasione di tutti i reati commessi, il rapinatore seriale si indirizzava direttamente sulle dipendenti donne di turno in negozi e farmacie: le attività prese di mira per le sue ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Finalmente ha un volto e un nome ilcoldicheterrorizzando le. Depredava soprattutto farmacie e tabaccai, minacciando le dipendenti dell’attività presa di mira per arrotondare il sussidio statele che percepiva regolarmente. L’uomo avrebbe messo a segno ben 12 colpi fino a ieri. «Tiil»: questa la minaccia con cui seminava il terrore e costringeva alla resa immediata i commercianti che aveva preso di mira. Coperto da cappello e mascherina nera. E armato di taglierino giallo e nero, utilizzato in occasione di tutti i reati commessi, il rapinatore seriale si indirizzava direttamente sulle dipendenti donne di turno ine farmacie: le attività prese di mira per le sue ...

