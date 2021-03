Identità elettronica per tutti i siti della Pa

(Di martedì 2 marzo 2021) Vanno in soffitta i vecchi Pin. Da oggi le chiavi di accesso ai servizi on line sono solo tre: Spid, Cie o Cns. Ma molti enti non sono pronti

Corriere della Sera

Vanno in soffitta i vecchi Pin. Da oggi le chiavi di accesso ai servizi on line sono solo tre: Spid, Cie o Cns. Ma molti enti non sono pronti'Va evidenziato - così Gibelli - che oggi è il primo giorno in cui, in base al decreto Semplificazioni, è necessaria la carta d'per accedere ai servizi dei siti web della ...