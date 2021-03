Gilles Rocca presto all’Isola: “Mi mancherà il mio amore immenso” (Di martedì 2 marzo 2021) Gilles Rocca è pronto ad affrontare una nuova avventura: ad attenderlo infatti l’esperienza come naufrago all’Isola dei Famosi. L’affascinante attore è entusiasta di partire per l’Honduras, anche se su Instagram ha voluto condividere un messaggio d’amore per la fidanzata. E così, ad accompagnare un primo piano di Gilles Rocca, parole ricche di trasporto alla vigilia dell’inizio del reality show: Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… Mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… Ma soprattutto mi mancherà il mio amore immenso, Miriam… Porterò con me tutto l’amore che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me. Tra ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021)è pronto ad affrontare una nuova avventura: ad attenderlo infatti l’esperienza come naufragodei Famosi. L’affascinante attore è entusiasta di partire per l’Honduras, anche se su Instagram ha voluto condividere un messaggio d’per la fidanzata. E così, ad accompagnare un primo piano di, parole ricche di trasporto alla vigilia dell’inizio del reality show: Manca davvero poco alla partenza per l’Honduras… Mi mancheranno tanto i miei affetti, i miei gatti, i miei amici… Ma soprattutto miil mio, Miriam… Porterò con me tutto l’che mi è stato dato in questi anni e quando sarò davanti a quelle albe e quei tramonti meravigliosi sarete e sarai lì con me. Tra ...

Nicholas_Dls00 : Gilles Rocca è pronto per approdare in #Honduras #isola #isoladeifamosi #2marzo #ilaryblasi Leggi l'articolo comple… - bubinoblog : GILLES ROCCA: SONO DIVENTATO FAMOSO CON BALLANDO, ALL'ISOLA PORTERÒ L'AMORE CHE MI È STATO DATO - zazoomblog : Gilles Rocca l’addio struggente alla fidanzata prima della partenza - #Gilles #Rocca #l’addio #struggente - zazoomblog : Gilles Rocca parte per l’Isola dei Famosi: l’addio struggente alla fidanzata - #Gilles #Rocca #parte #l’Isola - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: 'Isola dei Famosi': da Daniela Martani a Gilles Rocca, ecco gli altri naufraghi -